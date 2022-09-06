Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

06.09.2022 18:59
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkisinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ile geçirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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