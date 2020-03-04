Adıyaman'da jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 4'ü adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 4'ü adli makamlarca tutuklandı.


Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 86 gram bonzai, 9 gram toz esrar, 32 gram kubar esrar, 13 gram eroin, 3 gram uyarıcı metamfatamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıs adli makamlara sevk edildi.


Terörle mücadele kapsamında 4 operasyon yapılmış, terör propagandası yapan 4 şahıs adli makamlara sevk edildi.


Ayrıca asayiş uygulamalarında 1 adet tahra, 1 adet demir kesme makası 1 adet tarihi sikke, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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