Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi

1 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi, System.String[]
Adıyaman'da jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda trafik güvenliği için il ve ilçelerde 203 ekip, 153 araç, drone ve bin 71 personelle trafik personeli görevlendirildi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un talimatı doğrultusunda Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Akpınar köyü mevkisinde Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapıldı.
Uygulamada Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Gökhan Türköz, jandarma trafik timleri ve jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgi verildi.
Jandarma ekiplerince sürücülere aynı zamanda "Kemerin Ses Getirsin" projesi de anlatıldı.
Sürücülerden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Ekiplerin bilgi konusunda söylediklerinin hepsine katılıyorum. Emniyet kemerini takmadan yola çıkmıyorum." dedi.
Ercan Atasoy, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]