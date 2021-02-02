Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol çalışmaları esnasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram eroin, 90 gram toz esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Son Dakika