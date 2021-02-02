Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram eroin, 90 gram toz esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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