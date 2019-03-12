Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Joker" Operasyonu

Adıyaman'da "Joker" Operasyonu

2 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "joker" diye tabir edilen 6 kişinin, başkalarının yerine ehliyet sınava girerek sürücü belgesi almalarını sağladıklarını belirledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, A.D, M.K, (30), M.K, (40), A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sürücü kurslarına ait dosyalar bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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