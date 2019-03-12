Adıyaman'da "Joker" Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, başkalarının adına ehliyet sınavına giren 6 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "joker" diye tabir edilen 6 kişinin, başkalarının yerine ehliyet sınava girerek sürücü belgesi almalarını sağladıklarını belirledi.



Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, A.D, M.K, (30), M.K, (40), A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sürücü kurslarına ait dosyalar bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim

Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi