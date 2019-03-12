Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 'Joker' Operasyonu: 6 Gözaltı

Adıyaman'da 'Joker' Operasyonu: 6 Gözaltı

55 dakika önce

ADIYAMAN'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen 'joker' olarak tabir edilen 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'da 'Joker' Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen 'joker' olarak tabir edilen 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda 'joker' diye tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.T., A.D., M.K., M.K., A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve adreslerinde yapılan aramada MTSK giriş dosyaları ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Polis, Adıyaman, Güncel
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