Adıyaman'da Kablo Hırsızları Yakalandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir internet servis sağlayıcısına ait kablo ile kabloları kesmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir internet servis sağlayıcısına ait kablo ile kabloları kesmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada kablo kesme makası, kerpeten, ingiliz anahtarı, eldiven ve bir internet servis sağlayıcısına ait olduğu öğrenilen 170 metre kablo ele geçirildi. Jandarma otomobil sürücüsü A.I. ile yanındaki M.A.'yı gözaltına aldı. Otomobildeki malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



- Kahtaadıyaman

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