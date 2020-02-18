Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, internet ve telefon kablolarını keserek çaldıkları iddia iddiasıyla aranan 8 çocuktan 2'si yakalanarak gözaltına alındıEdinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan internet ve telefon kabloları çaldıkları iddia edilen şahıslara yönelik Asayiş...

Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, internet ve telefon kablolarını keserek çaldıkları iddia iddiasıyla aranan 8 çocuktan 2'si yakalanarak gözaltına alındı


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan internet ve telefon kabloları çaldıkları iddia edilen şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslardan biri bisikletiyle kaçmaya çalışırken peşindeki polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Bir çocuk ise Fatih Mahallesinde bulunan ikametinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan iki çocuk, avukat nezaretinde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 6 çocuğunda yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı
Çanakkale saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında Kosova'da ailesini katleden polis intihar etti Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]