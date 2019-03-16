Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Adıyaman'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde bir kağıt fabrikasında 100 metre enerji kablosu çalındı.

İş yeri sahibi, kablonun yerinde olmadığını fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmada olaya karıştığı ileri sürülen Ş.B. ve H.İ.D'yi çaldıkları kabloyla birlikte yakaladı.

Olay yerinden kaçan B.T. ve G.T. ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobilde yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:14 Kaynak: AA

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