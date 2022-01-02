Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 52 saatlik kamera kayıtlarını incelemeleri sonucu şüphelileri tespit etti.
Gözaltına alınan İ.H.K, R.T, A.K.B. ve H.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 43 kilogram bakır kablonun ele geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika