Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adıyaman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

42 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 205 bin 882 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Adıyaman'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 205 bin 882 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, 205 bin 882 litre faturasız akaryakıtın, istasyonun yeraltı tankına boşaltıldığı belirlendi.

Akaryakıt istasyonuna yönelik yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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