Adıyaman'da Kaçak Avlanma İddiası

Adıyaman
'da kaçak balık avladığı iddiasıyla 1 kişiye para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, av yasağına rağmen balık avlayan kişilere yönelik merkeze bağlı Kızılcapınar köyü mevkisi baraj gölü çevresinde yol kontrolü gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine durdurulan E.A. idaresindeki otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada,
150 metre uzunluğunda balık ağı, 3 çuval içerisinde boyları 40-63 santimetre arasında değişen, toplam ağırlığı 75 kilogram olan 32 cansız vaziyette sazan, şabut cinsi balık ve balık ağı atmak için şişme bot ele geçirildi. Araç
sürücüsü E.A'ya bin 635 lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen balık ve av malzemesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.