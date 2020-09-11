Adıyaman'da kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri işyeri ve araçlarda yapılan aramada 75 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilerek durdurulmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada Gölbaşı, Kahta ve Besni ilçelerinde faaliyet gösteren 6 farklı cep telefonu dükkanında 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl merkezinde cep telefonu ticareti üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada 33 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet pos cihazı ele geçirildi. Şanlıurfa karayolu üzerinde şüpheli araçlarda yapılan aramada 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli M.Ü., Ö.A., H.B, B.Y., A.B. ve Z.Y. isimli şahıslar hakkında kaçakçılık suçundan, şüpheli A.F. ve A.E. isimli şahıslar hakkında ise kaçakçılık suçu ve pos cihazının tefecilik suçunda kullanılmasına ilişkin adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN