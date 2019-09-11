Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi
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Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi

35 dakika önce

Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 17 kaçak cep telefonu ve 10 kaçak parfüm ele geçirdi.

Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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