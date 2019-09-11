Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi
35 dakika önce
Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 17 kaçak cep telefonu ve 10 kaçak parfüm ele geçirdi.
Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı! Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi Uyumadan önce şarjda bıraktığı telefon patladı, talihsiz adamın bacağı parçalandı! Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi