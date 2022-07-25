Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza - Son Dakika
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Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza

25.07.2022 19:02
Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza uygulandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 254 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Narince Devlet Avlağı mevkiinde bir kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yolaltı köyünde şahsın evinin samanlığında yaptığı incelemede parçalara ayrılmış bir dağ keçisi buldu.

Kaçak avlanan kişiye 250 bin lira tazminat, 4 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 254 bin lira ceza - Son Dakika
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