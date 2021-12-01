Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 63 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak avlanan kişiye 60 bin lira tazminat, 3 bin 88 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adıyaman'da kaçak olarak dağ keçisi avlayan kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

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