Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara ele geçirdi.

Adıyaman'da kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan temin edilen içki(viski) ve sigaraların Adıyaman'a getirileceği bilgisinin alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç Darbelik Mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 47 kutu içki ve 70 paket sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs ile adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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