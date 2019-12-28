Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 65 şişe bandrolsüz, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Besni ve Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışına karşı bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 65 şişe bandrolsüz içki, 65 litre sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, M.Y. (62), Y.S. (27) ve B.S. (41) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.