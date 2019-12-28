Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 65 şişe bandrolsüz, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 65 şişe bandrolsüz, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Besni ve Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışına karşı bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 65 şişe bandrolsüz içki, 65 litre sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, M.Y. (62), Y.S. (27) ve B.S. (41) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
06:26 Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2) - Son Dakika
06:10 Denizli polisinden "Şok sokak denetimleri" - Son Dakika
06:10 Hafter'in saldırıları Zaviye limanında petrol sevkiyatını tehdit ediyor - Son Dakika
06:07 Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi - Son Dakika
05:52 Alkollü sürücü makas attı, faciadan dönüldü - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 06:30:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]