Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve sigaralara el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:50 Kaynak: DHA
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