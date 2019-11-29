Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak içki ve silah ele getirildi
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Adıyaman'da kaçak içki ve silah ele getirildi

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.

Adıyaman'da kaçak içki ve silah ele getirildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç. isimli şahsın Adıyaman'da ki iş yeri ve ikamet adresinde arama yaptı.


Yapılan aramada 4 adet pompalı tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 61 adet kaçak içki ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.


M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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