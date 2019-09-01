Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak içkiye 1 gözaltı
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Adıyaman'da kaçak içkiye 1 gözaltı

43 dakika önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince iş yeri ve yanındaki depoya düzenlenen operasyonda 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak içkiye 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince iş yeri ve yanındaki depoya düzenlenen operasyonda 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adresteki iş yeri ve yanındaki depoya düzenlediği operasyonda yaptığı aramada 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
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