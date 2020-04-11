Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında I.V'yi kazıda kullandığı malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:00 Kaynak: AA
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