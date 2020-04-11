Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
38 dakika önce
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kuyulu köyündeki kaya mezarlıklarında kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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