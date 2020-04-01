Adıyaman'da 'kaçak kazı' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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Adıyaman'da 'kaçak kazı' operasyonu: 4 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.
Besni'ye bağlı Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla M.K., M.E., A.B. ve B.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürülürken, kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:35 Kaynak: DHA
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