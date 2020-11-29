Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

29.11.2020 13:23
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçtepe köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılar, gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramada 1 kepçe, 1 kürek, 1 kazma, 1 kurusıkı tabanca, 57 mermi, kablo, 3 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 karot delici makine, 1 metal uç, 4 metal uzatma borusu, 2 su tankı, 1 akü ve kazı alanında patlatma yapmak için toprağa yerleştirilmiş kablo düzenekli patlayıcı madde ele geçirildi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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