Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olayda, dedektör, kazma, kürek, çekiç ve keser ele geçirdi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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