Adıyaman'da kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Zey köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazı yaptıkları belirlenen ve ismi açıklanmayan 3 kişi, gözaltına alındı. Kazıda kullandıkları dedektör, kürek ve kazmalar ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.