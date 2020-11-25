Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları saptanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan üç boyutlu el dedektörü, kürek, balyoz ve kazma ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
- Kaynak: DHA
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