Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek icra edilen asayiş uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize kaçak yollardan sokulan bandrolsüz 330 paket sigara ele geçirildi.
Şüpheli 1 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN
SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon 3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var Fener Rum Patriği'nin evine giren hırsızlar: Evin Bartholomeos'a ait olduğunu bilmiyorduk