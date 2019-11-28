Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek icra edilen asayiş uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize kaçak yollardan sokulan bandrolsüz 330 paket sigara ele geçirildi.


Şüpheli 1 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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