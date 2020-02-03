Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da, kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken konuyla ilgili olarak işletme sahibine cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:44 Kaynak: İHA
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