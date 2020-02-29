Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi

10 dakika önce

Adıyaman'da polis ekipleri gümrük kaçağı sigaraya müsaade etmiyor.

Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da polis ekipleri gümrük kaçağı sigaraya müsaade etmiyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığın önlenmesi ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa yolu üzerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, sigaralara el konuldu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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