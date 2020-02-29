Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da kaçak sigara ele geçirildi
10 dakika önce
Adıyaman'da polis ekipleri gümrük kaçağı sigaraya müsaade etmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
Adıyaman'da polis ekipleri gümrük kaçağı sigaraya müsaade etmiyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığın önlenmesi ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa yolu üzerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, sigaralara el konuldu. - ADIYAMAN
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