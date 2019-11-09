Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı

Adıyaman'da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı

7 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında denetimler yaptı. Ekipler, A.A.'nın idaresindeki 23 BG 352 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Aramada aracın bagajında 17 koli içinde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirilirdi. Makaronlara el koyan ekipler, sürücü A.A ile araçta bulunan Suriye uyruklu A.O. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]