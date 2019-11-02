Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı

Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı

7 saat önce

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 1290 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sigaralara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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