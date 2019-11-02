Adıyaman'da kaçak sigaraya 1 gözaltı
7 saat önce
ADIYAMAN'da, polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, polis tarafından bir iş yerine yapılan baskında 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 1290 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Sigaralara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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