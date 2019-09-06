Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçak silah operasyonu
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Adıyaman'da kaçak silah operasyonu

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir evde kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak silah operasyonu, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir evde kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesindeki bir evde kaçak silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Tüfeğe ve mermilere el koyan ekipler, evdeki H.K.'yi gözaltına alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Jandarma, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:17 Kaynak: DHA
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