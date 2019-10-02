Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçakçılığa geçit yok
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Adıyaman'da kaçakçılığa geçit yok

17 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman'da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman'da kaçakçılığa geçit yok, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman'da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezinde son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 28 adet gümrük kaçağı telefon, 934 paket gümrük kaçağı nargüle tütünü ele geçirildi. Telefon ve nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak toplam 5 kişiye işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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