Adıyaman'da kaçakçılığa geçit yok
17 dakika önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman'da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman'da, kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il merkezinde son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 28 adet gümrük kaçağı telefon, 934 paket gümrük kaçağı nargüle tütünü ele geçirildi. Telefon ve nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak toplam 5 kişiye işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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