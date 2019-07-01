Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:40 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyeti yürütenlere yönelik kent merkezinde çalışma yaptı.
Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde yapılan aramada 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
KOM ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada da 22 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.U ve B.A, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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