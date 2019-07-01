Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyeti yürütenlere yönelik kent merkezinde çalışma yaptı.
Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde yapılan aramada 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
KOM ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada da 22 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.U ve B.A, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:40 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahilde karısını döven koca neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]