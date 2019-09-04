Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları

2 saat önce

Adıyaman'daki kaçakçılık operasyonlarında 370 litre kaçak mazot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Adıyaman'daki kaçakçılık operasyonlarında 370 litre kaçak mazot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir tırın deposunda yaptıkları aramada 370 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Sürücü M.A, gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kahta ilçesinde baraj yolu üzerinde bulunan bir evde yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca ile 13 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A, yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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