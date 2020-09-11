Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 75 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte çeşitli adreslerde ve kente giriş yapan araçlarda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, çeşitli operasyon ve iş yeri aramalarında 75 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.