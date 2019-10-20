Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 199 paket sigara ile 48 şişe içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunda V.İ'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 199 paket sigara ile 48 şişe içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.