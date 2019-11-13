Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 116 paket kaçak nargile tütünü, 29 bin dal sahte bandrollü makaron, 2 bin 600 dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde kaçak nargile tütünü ve sahte makaron satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 116 paket kaçak nargile tütünü, 29 bin dal sahte bandrollü makaron, 2 bin 600 dal bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.