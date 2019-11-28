Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.