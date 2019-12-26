Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Adıyaman düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 kutu kaçak içki ile 70 paket sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Adıyaman düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 kutu kaçak içki ile 70 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kente kaçak içki ve sigara getirileceği ihbarını aldı.

Ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili Darbelik mevkisinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 kutu kaçak içki ile 70 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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