Üye Girişi
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

20.09.2021 15:16
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.

Ekipler A.S'nin adresine düzenlediği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 mermi, 2 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor 15:11 Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti 15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı 14:20 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk

Son Dakika Haberleri
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:23 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım         
15:13
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar         
14:58
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı         
14:23
Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay, ölümünün 2'nci yılında da unutulmadı Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay, ölümünün 2'nci yılında da unutulmadı         
13:59
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak         
11:26
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
10:43
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement