Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele

Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele

2 saat önce

Adıyaman'da polis ekiplerince 2 bin 282 kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap ile sahte banknotlar ele geçirildi.

Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Adıyaman'da polis ekiplerince 2 bin 282 kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap ile sahte banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine Atatürk Caddesi Hoca Ömer Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin 282 kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli hap ele geçirdi.

İş yerinde bulunan F.Ç, gözaltına alındı.

KOM ekipleri, bir iş yerinde sahte para bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Alitaşı Mahallesi'nde bulunan büfede, toplam 4 bin 400 lira değerinde sahte banknotlar ele geçirdi.

Olayla ilgili A.C, F.D. ve G.O, yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:35 Kaynak: AA

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