Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bin 838 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bin 838 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü yolunda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.



Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bin 838 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Otomobili kullanan şahsa sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 4 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

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