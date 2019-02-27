Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele

Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele

7 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bin 838 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bin 838 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü yolunda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bin 838 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Otomobili kullanan şahsa sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 4 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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