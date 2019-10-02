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Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele

50 dakika önce

Adıyaman'da 28 gümrük kaçağı cep telefonu ve 934 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Adıyaman'da 28 gümrük kaçağı cep telefonu ve 934 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli işlem yapıldı.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ise 10 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Ekipler, kent merkezinde kaçak nargile tütünü bulundurulduğu belirlenen bir iş yerinde yaptıkları aramada da 934 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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