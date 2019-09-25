Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kadınlardan, hdp önündeki annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da kadınlardan, hdp önündeki annelere destek

35 dakika önce

Adıyaman'da kadınlardan, HDP önündeki annelere destekAdıyaman'da, Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek için bir araya geldi.

Adıyaman'da kadınlardan, HDP önündeki annelere destek

Adıyaman'da, Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek için bir araya geldi.

Demokrasi Parkı önünde öğle saatlerinde toplanan Kadın Sivil Toplum Platformu üyelerinden oluşan 50 kadın, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan annelere destek açıklaması yaptı. Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri ellerinde pankart ve dövizler ile annelere destek verdiler.

Grup adına açıklamada bulunan Avukat Leyla Karatekin, Adıyaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbe vuracak iradeyi ortaya koyacağına inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'da ki anneleri ve teröre meydan okuyanları saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırmaları göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi olmayan acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen anneler masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynumuzun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Ülkemizin geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine siyasi uzantılarına karşı yıllarca Türkiye olarak tek yumruk olarak mücadele içerisindeyiz dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kadınlar bir süre slogan atarak daha sonra sessizce ayrıldılar.

Adıyaman'da kadınlardan, hdp önündeki annelere destek

Halkların Demokratik Partisi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 19:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kadınlardan, hdp önündeki annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]