Adıyaman'da kadınlardan ilkokul öğrencilerine atkı bere - Son Dakika
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Adıyaman'da kadınlardan ilkokul öğrencilerine atkı bere

7 saat önce

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Konukevi'nde barınan kadınların yaptıkları atkı ve bereler, ilkokul öğrencilerine verildi.

Adıyaman'da kadınlardan ilkokul öğrencilerine atkı bere, System.String[]

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Konukevi'nde barınan kadınların yaptıkları atkı ve bereler, ilkokul öğrencilerine verildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürlü Fehmi Çelik, yaptığı açıklamada, konukevinde misafir edilen kadınların el emeği göz nuru atkı ve bereleri geleceğin teminatı olan çocuklara hediye etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocukların gönüllerine dokunmanın önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Dokunduğu gönüllerde yürek ısıtan atkı ve bereler çocuklarda tatlı bir tebessüm bırakmıştır. İşte bu tatlı tebessümler bizim kazancımız olacaktır. Bu sebeple mutluluğun ve huzurun toplumda paylaşıldıkça çoğaldığını asla unutmamalıyız. Bu anlamlı ve örnek teşkil eden davranışlarından dolayı misafirimiz olan kadınlarımız ile Adıyaman İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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