Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Ercan K., (24), yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hocaömer Mahallesi'nde geçen hafta Cuma günü hediyelik eşya satan iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, vitrindeki ürünlere bakan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı. Dışarı çıkan şüpheli daha sonra cadde üzerinde bebek arabasıyla giden kadının, açık olan çantasındaki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. Bir süre sonra telefonlarının çalındığını anlayan kadınlar, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin Ercan K., olduğunu belirledi. Şüphelinin, kadınların çantalarından cep telefonlarını çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan K.'yi kent merkezinde iş yerleri önünde gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Ercan K., sorgusunda, Şanlıurfa'dan geldiğini, kadınların çantasından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep'te sattığını itiraf etti. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.