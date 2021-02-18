Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

18.02.2021 11:54

ADIYAMAN'da, iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Ercan K., (24), yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Ercan K., (24), yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hocaömer Mahallesi'nde geçen hafta Cuma günü hediyelik eşya satan iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, vitrindeki ürünlere bakan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı. Dışarı çıkan şüpheli daha sonra cadde üzerinde bebek arabasıyla giden kadının, açık olan çantasındaki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. Bir süre sonra telefonlarının çalındığını anlayan kadınlar, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin Ercan K., olduğunu belirledi. Şüphelinin, kadınların çantalarından cep telefonlarını çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan K.'yi kent merkezinde iş yerleri önünde gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Ercan K., sorgusunda, Şanlıurfa'dan geldiğini, kadınların çantasından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep'te sattığını itiraf etti. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin İsveç kararına sert tepki: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
13:50 Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin İsveç kararına sert tepki: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
13:36 Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, göz kamaştırdı
13:31 Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı
13:07 Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunması, Rusya'yı rahatsız etti mi? İşte Kremlin'den konuya ilişkin değerlendirme
13:03 Rusya, Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi sunmasından rahatsız mı? Kremlin'den açıklama var
12:51 NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını alan İsveç Başbakanı ilk kez konuştu: Katılımımız terörle mücadelede kararlılığımızı gösteriyor
12:49 NATO için Türkiye'nin onayını alan İsveç Başbakanı'ndan ilk sözler: Terörle mücadelede kararlıyız
12:29 Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
12:25 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 13:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement