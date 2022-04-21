Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

21.04.2022 10:21

Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki pencerede oyun oynayan Gülşen Vurucu'nun kafası ile ayağı demir korkuluğa sıkıştı.

Küçük kızı kendi imkanlarıyla kurtaramayan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından demiri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

YORUMLAR
500
Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada SARIYER'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 3 YARALI SARIYER'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 3 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:06:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement